شكرا لقرائتكم خبر عن وثائق وتقارير استخباراتية تكشف عن مفاجآت مدوية للقيادي الحوثي "الزايدي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وثائق وتقارير استخباراتية عن أدوار متشابكة للشيخ محمد أحمد الزايدي في شبكات تهريب وتخريب مرتبطة بمليشيات الحوثي، وذلك بعد القبض عليه بمحافظة المهرة.

ونشرت منصة "ديفانس لاين" المختصة بالشأن العسكري والأمني، تقريرا يؤكد صدور وثيقة عن رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في 11 يوليو 2018 منحت الزايدي "درجة وزير"، مما يؤكد موقعه البارز داخل التنظيم.

وذكرت شبكات التهريب والارتباطات الإقليمية ان مصادر أمنية واستخباراتية، تشير إلى أن الزايدي انتقل من صنعاء إلى المهرة عبر خطوط تهريب صحراوية تمتد عبر الجوف وحضرموت، مدعومة بمكتب أمني بقيادة عباد صالح عباد علي الزايدي، المعين "لدى الحوثيين" وكيلاً لجهاز الأمن والمخابرات في المناطق الشرقية والجنوبية.

وأكدت ان عباد، يحمل جنسية عمانية ويستخدم هويات مزورة، ويتعاون مع محطة مخابرات حوثية في مسقط يُديرها هلال يحيى عبدالله النفيش تحت غطاء مكتب الحوثيين بقيادة عبدالسلام صلاح فليته (محمد عبدالسلام)، ناطق الجماعة ورئيس وفدها التفاوضي.

كما أكدت المصادر ان مكتب الزايدي يُدير في صنعاء عمليات تخطيط لتهريب وتخريب، بما في ذلك تزوير الوثائق والجوازات لعناصر حوثية وأجانب، بمساعدة شخص يُعرف بـ"م. المرتضى" من محافظة صعدة.

وأوضحت المصادر بأن المليشيات الحوثية عيّنت نجله بدر محمد أحمد الزايدي مديرًا عامًا لمديرية مزهر بريمة بقرار في 19 يونيو 2019، ثم مديرًا لمديرية الجبين لاحقًا، حسب وثائق طالعتها المنصة.

وأكدت ان الزايدي شارك في مؤتمر لزعماء القبائل برعاية سويسرا في فبراير 2024، حيث عبّر عن مواقف الحوثيين، مما يشير إلى دوره السياسي النشط.

وقبل أيام، نصب مسلحون مرتبطون به كمينًا لقوات عسكرية تم نقلها من الغيظة إلى حوف لتأمين المنفذ بعد مراقبة تحركات لتخليص الزايدي الذي جرى القبض عليه في منفذ صرفيت أثناء محاولته الهروب إلى سلطنة عمان.

وأدى الهجوم، الذي وصفته وزارة الدفاع بـ"الغادر"، إلى استشهاد العميد عبدالله محمد هادي زايد (60 عامًا)، قائد كتيبة دبابات اللواء 137، وإصابة العقيد يحيى محمد الوشلي (حالته حرجة) ومساعد منصور علي مسعد.

يذكر أن الزايدي، كان عضو اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام ومرشح في انتخابات 2003، شغل مناصب قيادية في صرواح وماوية قبل صعوده داخل التنظيم الحوثي، وعلى الرغم من دوره السياسي السابق، حافظ على حضور إعلامي عبر تبادل قصائد شعبية مع كتاب محليين، مما عزز تأثيره المجتمعي.