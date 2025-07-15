شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اول زيارة لهشام شرف بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردت للتو، تفاصيل جديدة ومفاجئة، عن وضع وزير الخارجية السابق بحكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، هشام شرف عبدالله، بعدما اعتقله امن مطار عدن الدولي، لدى محاولته مغادرة البلاد بزعم "تلقي العلاج".

كشف عن هذه التفاصيل الجديدة، عضو مجلس النواب والدبلوماسي سابقا، فيصل امين ابو راس، شقيق رئيس المؤتمر الشعبي العام في الداخل، صادق ابو راس، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة إكس (توتير سابقا)، واثارت جدلا.

ونقل فيصل امين أبو راس، عمّا وصفه "مصدر ثقة" لم يسمه، قوله: "زرت الاستاذ هشام شرف في عدن اليوم. وهو مستضاف حسب ماقال لي وليس محتجزا، ويعامل بقمة الاخلاق والكرم، ومستضاف في مكان راقي". من دون تفاصيل اضافية.

يأتي هذا، بعد تسريبات كشفت عن "عملية استدراج" من جانب "الانتقالي الجنوبي"، لوزير الحوثيين سابقا، هشام عبدالله شرف، وتنسيقه المسبق مع "الانتقالي الجنوبي" للسفر عبر عدن للعلاج في الاردن، وعن حقيقة وضعه الراهن ومصيره.



والاحد (13 يوليو) أصدرت الامانة العامة لحزب الرئيس الاسبق علي عفاش (المؤتمر الشعبي العام)، اعلانا بشأن عضو اللجنة العامة للحزب ووزير الخارجية السابق بحكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها، هشام شرف عبدالله، بشأن اعتقاله في عدن.

بالتوازي، انتفضت قيادات المؤتمر الشعبي في صفوف الشرعية اليمنية، غضبا ورفضا لاعتقال امن مطار عدن الدولي وزير الخارجية السابق بحكومة جماعة الحوثي الانقلابية، غير المعترف بها، لكونه قياديا بارزا في المؤتمر وذراع الرئيس السابق علي عفاش الخاصة بالمنح والمساعدات الدولية.

معتبرة اعتقال الشرعية اليمنية هشام شرف وقبله محمد الزايدي، "خطأ فادحا" و"فشل جديد"، "يخدم الحوثيين". بزعم أنهما ليسا حوثيين، وأنه "حتى هذه اللحظة لم يهرب أي قيادي حوثي" وأن الشرعية "نحتاج أن تعرف من هو الحوثي"، وأن "من يهرب من الحوثية ليس حوثيا بل وطني".