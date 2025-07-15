شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة من العيار الثقيل...صحفي سعودي بارز : هذا الطرف هو طوق نجاة لليمن واليمنيين "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �بّر الصحفي السعودي عبدالله آل هتيلة، مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ، عن دعمه لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، واصفًا إياه بأنه “طوق النجاة لليمن واليمنيين”.

جاء ذلك في تغريدة له عبر منصة “إكس” بتاريخ 12 يوليو، حيث كتب:

“مجلس القيادة الرئاسي اليمني هو طوق النجاة لليمن واليمنيين”.

وتعكس هذه التصريحات دعمًا إقليميًا متواصلاً للجهود السياسية التي يبذلها المجلس في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.

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