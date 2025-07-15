شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل استئناف المدارس لهذا التاريخ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر اعلان جديد مخيب للامال بتأجيل بدء الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تعقيبا على قرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية المعترف بها، بتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025 - 2026م وانتظام الدراسة، الاحد (31 اغسطس) المقبل.

جاء هذا في بيان للنقابة، الاحد (13 يوليو)، اعلن رفضها قرار وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد استئناف الدراسة بجميع المراحل الدراسية، و"استمرار الإضراب العام المفتوح" للمعلمين والمعلمات في عدن والمحافظات الجنوبية، بمبرر "غياب أي استجابة جدية أو حوار مسؤول من الوزارة بشأن المطالب".

وقالت: "إن الوزارة لم تُجرِ الوزارة أي لقاءات أو مشاورات مع النقابة الممثلة للمعلمين، ما يجعل إصدار هذا التقويم قرارًا أحاديًا، معزولًا عن الميدان، ولا يخدم مصلحة التعليم". وأردفت: "التقويم الدراسي غير ملزم للنقابة ولا للمعلمين في الميدان، ولا يمكن فرضه في واقع يشهد إضرابًا واسعًا وحقوقًا مهدورة".

مضيفة إن "موقفها ثابت وموحد بأن لا عودة للعمل، ولا تقويم دراسي، قبل إنصاف المعلم وضمان كافة حقوقه دون مساومة أو مماطلة". ودعت الكوادر التربوية في العاصمة المؤقتة عدن إلى "التمسك بقرارات النقابة، ورفض أي محاولات للالتفاف على الإضراب أو تفكيك وحدة الصف النقابي". حد تعبيرها.

ونص قرار وزارة التربية والتعليم رقم 53 للعام 2025م، باعتماد التقويم المدرسي للعام 2025م- 2026م، وانتظام الإدارات المدرسية الاحد (17 أغسطس) المقبل، وبدء عملية القيد والتسجيل والانتقال الاثنين (18 اغسطس)، وانطلاق الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول، الأحد (31 أغسطس 2025م).

موضحا أن اختبارات النقل لنهاية الفصل الدراسي الاول تبدأ الاحد (14 ديسمبر)، واجازة منتصف العام الاحد (28 ديسمبر) لمدة اسبوع، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني، الاحد (4 يناير)، لكنه منح الطلاب والطالبات اجازة شهرين (رمضان وعيد الفطر)، تبدأ الخميس (5 مارس) وتنتهي الخميس (29 ابريل).

كما حدد قرار الوزارة باعتماد التقويم المدرسي للعام الدراسي 2025 - 2026م، موعد انتهاء الدراسة للفصل الدراسي الثاني، الخميس (7 مايو)، وبدء اختبارات النقل للفصل الدراسي الثاني، الاحد (10 مايو)، بينما تبدأ اختبارات الشهادتين العامتين الاساسية والثانوية بقسميها العلمي والادبي، الاحد (7 يونيو).

ونقلت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) عن وزير التربية والتعليم طارق سالم العكبري، أنه "شدد على اهمية الالتزام والتقيد والتنفيذ بما ورد في التقويم المدرسي للعام الدراسي الجديد". وأكد "ضرورة انتظام هيئات التدريس في المدارس الحكومية والأهلية وفقا لما ورد في التقويم الدراسي للتهيئة للعام الدراسي الجديد".

يشار إلى أن المعلمين والمعلمات والتربويين نفذوا خلال العام الدراسي الفائت، اضرابا مفتوحا للمطالبة باعتماد وصرف تسويات العلاوات السنوية وزيادة الرواتب او بدل تغذية يواجه ارتفاع اسعار السلع جراء انهيار قمية العملة الوطنية، وغيرها من المطالب، التي تسبب تعذر تلبيتها في ضياع ثلاثة اشهر من العام الدراسي وتأخير الاختبارات.