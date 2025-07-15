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عدن - ياسمين التهامي - "أوبن إيه.آي" تستعد لإطلاق متصفح جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمنافسة "غوغل كروم"
بدأت شركة "أوبن إيه.آي" خطواتها لإطلاق متصفح إنترنت جديد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في محاولة لمنافسة "غوغل كروم" الذي يحتل الصدارة في سوق المتصفحات العالمية.
وتشير المعلومات إلى أن الشركة تخطط للكشف عن المتصفح خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في وقت دخلت فيه شركات أخرى مثل "بيربليكستي" و"ذا براوزر كومباني" مجال تطوير متصفحات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي عبر منصات مثل "كوميت" و"DIA".
ويعتمد المتصفح الجديد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم تجربة تصفح الويب، حيث تم دمجه مع منصة "شات جي.بي.تي" لتخزين تفاعلات المستخدم بطريقة مبتكرة، مما يقلل الحاجة لتوجيه المستخدمين إلى مواقع الإنترنت التقليدية.
ويأتي هذا التطور وسط تنافس متزايد بين شركات التكنولوجيا الكبرى لتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين تجربة المستخدم في عالم الإنترنت.
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