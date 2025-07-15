شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق من هو...قوات الحزام الأمني تعلن القبض على قيادي حوثي بارز في جنوب اليمن"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات الحزام الأمني، اليوم الإثنين، عن إلقاء القبض على قيادي بارز في جماعة الحوثي، ليكون ثالث قيادي حوثي يتم توقيفه خلال فترة وجيزة في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.



وذكرت القوات، في بيان مقتضب، أن العملية الأمنية نُفذت بنجاح ضمن نطاق مسؤوليتها، دون أن تكشف عن هوية القيادي المعتقل أو تفاصيل إضافية بشأن ملابسات القبض عليه.

وتعد هذه العملية الثالثة من نوعها خلال الأسابيع الماضية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من محاولات اختراق أمني محتملة تقوم بها جماعة الحوثي في المحافظات الجنوبية.

وتنشط قوات الحزام الأمني، المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، في عدد من المحافظات الجنوبية، ولعبت دورًا أمنيًا بارزًا منذ سنوات في التصدي للجماعات المسلحة وضبط العناصر المشتبه بانتمائها للحوثيين أو لتنظيمات متطرفة.