شكرا لقرائتكم خبر عن تطور مفاجئ ...أربع ناقلات نفطية في طريقها إلى ميناء رأس عيسى اليمني "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت منصة "يوب يوب" اليمنية نقلا عن بيانات ملاحية مفتوحة ومصادر متابعة بحرية، اليوم الاثنين، عن توجه أربع ناقلات نفطية إلى ميناء رأس عيسى غرب اليمن، في تطور لافت على صعيد الحركة الملاحية نحو الميناء الواقع تحت سيطرة سلطات صنعاء.

وتنوعت شحنات السفن بين الديزل والغازولين والغاز، فيما رُصدت الناقلات في مواقع مختلفة بين ميناء جيبوتي وخليج عدن. وتوزعت التفاصيل على النحو التالي:

الناقلة "فلورا ب" التي ترفع علم جزر القمر ومسجلة باسم "شركة النجاح الكبير للشحن" ومقرها جونية – لبنان، دخلت اليوم الإثنين 14 يوليو منطقة التفتيش، محملة بـ 34,737 طنًا من الديزل.

الناقلة "أيرا"، التي ترفع علم كوراساو وتديرها "شركة أسماء خان لإدارة الشحن" في الهند، وصلت صباح اليوم إلى غاطس ميناء جيبوتي، قادمة من الإمارات وعلى متنها 43,528 طنًا من الغاز.

الناقلة "ميسان"، ترفع علم بنما وتعود ملكيتها إلى "شركة باجساك للشحن" – الهند، تبحر حاليًا في خليج عدن متجهة إلى جيبوتي، وتحمل 42,282 طنًا من الديزل.

الناقلة "Sands" التي ترفع علم غامبيا وتتبع "شركة إيكو ماكس المحدودة" في الإمارات، كانت قد دخلت ميناء جيبوتي قبل أيام وعلى متنها 30,671 طنًا من الجازولين.

ويأتي هذا النشاط البحري وسط مؤشرات على تصاعد حركة التوريد إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وسط غياب إعلان رسمي من السلطات البحرية في صنعاء بشأن تفاصيل هذه الرحلات أو وجهتها النهائية.