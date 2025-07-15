شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهلها...7 أعراض أولية تكشف إصابتك بالسكري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُعد الاكتشاف المبكر لداء السكري خطوة أساسية للسيطرة عليه والحد من مضاعفاته، إذ تظهر في مراحله الأولى مجموعة من الأعراض التي ينبغي الانتباه إليها ومراجعة الطبيب فور ملاحظتها.

وفي هذا السياق، استعرض موقع Times of India، ونقله موقع الكونسلتو، أبرز الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة المبكرة بالسكري:

1️⃣ التبول المتكرر ليلًا

يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى زيادة نشاط الكلى في محاولة للتخلص من السكر الزائد عبر البول، ما يتسبب في الحاجة المتكررة للتبول خاصة خلال الليل.

2️⃣ العطش الشديد

يرتبط التبول المتكرر بفقدان الجسم لكميات كبيرة من السوائل، وهو ما يؤدي إلى الشعور المستمر بالعطش لتعويض هذا النقص.

3️⃣ الجوع المستمر

يفقد الجسم قدرته على امتصاص الجلوكوز بكفاءة بسبب نقص أو مقاومة هرمون الإنسولين، ما يؤدي إلى شعور دائم بالجوع ورغبة متكررة في تناول الطعام.

4️⃣ الشعور بالتعب المستمر

نتيجة عدم وصول الجلوكوز إلى خلايا الجسم للحصول على الطاقة اللازمة، يشعر المصاب بإرهاق دائم حتى مع الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

5️⃣ جفاف الجلد والحكة

يتسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم في سحب السوائل من خلايا البشرة، ما يؤدي إلى جفاف الجلد وتشققاته والشعور بالحكة.

6️⃣ عدم وضوح الرؤية

يمكن أن يتسبب داء السكري في تورم عدسة العين، ما يؤدي إلى ضعف أو تشوش الرؤية وصعوبة التركيز البصري.

7️⃣ ظهور الشواك الأسود

من العلامات الملفتة للإصابة بالسكري تحول بعض مناطق الجسم للون الداكن، خاصة حول الرقبة وتحت الإبطين وبين الفخذين، وهي دلالة على مقاومة الإنسولين.