شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب ذكورة يحذر: ضعف الانتصاب يحدث في هذا العمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُعد ضعف الانتصاب من أكثر المشكلات الجنسية شيوعًا لدى الرجال حول العالم، ويرتبط في الأساس بنقص تدفق الدم المحمّل بالأكسجين إلى العضو الذكري، ما يؤثر على القدرة على بدء العلاقة الحميمة أو الاستمرار فيها.

???? في أي عمر يكثر ضعف الانتصاب؟

بحسب الدكتور هشام الشواف، أستاذ جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة بكلية طب عين شمس، فإن ضعف الانتصاب ينتشر بشكل أكبر بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عامًا، حيث يُعاني منه حوالي 52% من الرجال في هذا العمر، أي أن واحدًا من كل رجلين تقريبًا معرض للإصابة به.

???? ما هو ضعف الانتصاب؟

يُعرف ضعف الانتصاب بأنه خلل في الدورة الدموية للقضيب، يؤدي إلى فقدان القدرة على تحقيق أو الحفاظ على الانتصاب الكافي لإتمام العلاقة الجنسية.

???? علاقته بمتلازمة الأيض الغذائي

أوضح الشواف أن ضعف الانتصاب قد يكون مؤشرًا على الإصابة بمتلازمة الأيض الغذائي، والتي تسبب نقص هرمون التستوستيرون وارتفاع ضغط الدم وداء السكري وتصلب الشرايين، ما يزيد من خطورة ضعف الانتصاب.

???? مضاعفات الإهمال

وحذّر الشواف من إهمال علاج ضعف الانتصاب، مؤكدًا أن التهاون في علاجه قد يؤدي خلال 5 سنوات إلى مشكلات خطيرة في الدورة الدموية للشرايين التاجية، ما يرفع خطر الإصابة بالذبحة الصدرية والسكتة الدماغية.

???? هل هناك سن يأس عند الرجال؟

لفت الشواف إلى أن الرجال قد يمرون بمرحلة «سن اليأس» نتيجة لانخفاض هرمون التستوستيرون، وتظهر أعراضه في صورة ظهور الشعر الأبيض، تقلب المزاج، زيادة الوزن، فقدان الكتلة العضلية، ضعف الذاكرة، قلة الرغبة الجنسية، قلة النشاط البدني، وضعف الانتصاب. وأشار إلى أن مستويات التستوستيرون تبدأ في التراجع تدريجيًا بعد سن الأربعين.

???? ماذا عن الشباب؟

أكد أستاذ أمراض الذكورة أن الشباب أيضًا ليسوا بمنأى عن الإصابة بضعف الانتصاب، مشيرًا إلى أن ارتفاع لزوجة الدم بسبب ارتفاع السكر التراكمي، زيادة الدهون في الدم، والتدخين، قد يكون من الأسباب المؤدية لذلك.

???? طرق الوقاية

أوضح الشواف أن الوقاية من ضعف الانتصاب ممكنة من خلال:

✅ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتقليل محيط الخصر والوقاية من متلازمة الأيض الغذائي.

✅ الفحص الدوري لمستويات هرمون التستوستيرون لعلاج أي نقص في مراحله المبكرة.

✅ الإكثار من تناول المأكولات البحرية المفيدة للصحة الجنسية.

✅ تجنب الدجاج غير البلدي، إذ يُربّى غالبًا على أعلاف تحتوي على هرمونات قد تؤثر سلبًا على مستويات هرمون الذكورة.

???? معلومة مهمة:

إذا لاحظت أي علامات ضعف في القدرة الجنسية، استشر طبيب مختص لتحديد السبب ووضع خطة علاج مناسبة في الوقت المناسب.