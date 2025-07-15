شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مليشيا الحوثي...عمرها 15 سنة .. مستثمر بارز يعلن إغلاق سلسلة المطاعم التابعة له في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المستثمر المعروف فاروق الكندي، صاحب سلسلة مطاعم الكباب الشهيرة في صنعاء، عن قرار إغلاق فرع جديد كان على وشك الافتتاح، بالإضافة إلى نيته إغلاق فرع آخر قائم منذ سنوات.

ويأتي هذا القرار في ظل معاناة متصاعدة يواجهها رجال الأعمال في العاصمة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وكتب الكندي على صفحته الرسمية بفيسبوك: "بعد عام ونصف من التخطيط الدقيق والجهود المكثفة في تنفيذ مشروع فرع 14 أكتوبر بحدة، نعلن توقف المشروع بشكل نهائي ولن يرى النور للأسف". وأضاف، متحفظًا على ذكر الأسباب لتجنب "أي تعقيدات": "أعلن قرب إغلاق مطاعم الكندي للكباب البلدي، بما في ذلك قسم العوائل الجديد، بشكل نهائي". وفي تصريح مؤثر، قال: "بهذا نطوي صفحة خمسة عشر عاماً من النجاح والمثابرة، وهذا بحد ذاته فخر ومكسب".

وتُعرف مطاعم الكندي بسمعتها الطيبة لجودتها العالية وتجهيزاتها السياحية المتميزة في صنعاء.

وكشفت مصادر مطلعة أن الكندي تعرض لمضايقات وعرقلة مستمرة من قبل جهات تابعة لمليشيا الحوثي، والتي عطلت سير العمل في مشروعه لأكثر من عام. دفعت هذه الضغوط المستثمر في النهاية إلى اتخاذ قرار الإغلاق النهائي لمشاريعه.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه صنعاء أزمة معيشية خانقة وانخفاضًا حادًا في القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب فرض مليشيا الحوثي سلسلة من الجبايات والضغوط المتزايدة على رجال الأعمال وأصحاب المشاريع، مما أدى إلى خلق بيئة استثمارية معادية وطاردة للمستثمرين في العاصمة.