شكرا لقرائتكم خبر عن انتظروا مصير حزب الله وإيران...سلطنة عمان تسلم الحوثيين رسالة نارية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شددت الولايات المتحدة على تهديداتها للحوثيين، مشيرة إلى أن استمرار الهجمات قد يؤدي إلى مواجهة مصير مشابه لإيران وحزب الله، وذلك كرد فعل على إغراق سفينتين في البحر الأحمر، وسقوط قتلى وجرحى ومفقودين في الهجمات الحوثية الأخيرة.

رسالة تحذيرية عبر وسطاء إقليميين

ونقل موقع "عربي21" عن مصدر مطلع في واشنطن، فضل عدم الكشف عن هويته، أن الإدارة الأمريكية أرسلت رسالة عبر وسطاء إقليميين، من المرجح أن تكون سلطنة عمان، تطالب الحوثيين بالتوقف عن استهداف السفن التجارية. وحملت الرسالة تهديدًا صريحًا بمواجهة عواقب مشابهة لتلك التي واجهتها إيران وحزب الله، مع عرض "خارطة طريق جديدة" لتسوية الأزمة اليمنية، إذا توقفوا عن الهجمات. المصدر أشار أيضًا إلى ترتيبات محتملة لتحالف عسكري بقيادة أمريكية ومشاركة إسرائيلية ضد الحوثيين.

بيانات سابقة

وكانت السفارة الأمريكية في اليمن أصدرت بيانا عبر منصة "إكس"، أُكد أن إغراق الحوثيين لسفينة "ماجيك سيز" أدى إلى تسرب 17 ألف طن متري من نترات الأمونيوم في البحر الأحمر، مما يهدد بتعطيل تكاثر الأسماك وانقراض جماعي في السلسلة الغذائية البحرية. السفارة أدانت الفعل كمتعمد، مشيرة إلى تأثيره السلبي على الأسر اليمنية وصناعة صيد الأسماك.

وفي وقت لاحق، قالت السفارة الأمريكية إن الحوثيين اختطفوا عددا من أفراد طاقم سفينة شحن تجارية "إترنيتي سي" التي تعرضت لهجوم وغرق في البحر الأحمر، الأربعاء الماضي

وقالت في بيان "بعد قتل رفاقهم وإغراق سفينتهم وإعاقة جهود الإنقاذ، اختطف الإرهابيون الحوثيون العديد من أفراد طاقم سفينة إترنيتي سي الناجين".

وأضافت السفارة: "ندعو إلى إطلاق سراحهم فورًا ودون قيد أو شرط"، وتابعت: "يواصل الحوثيون إثبات للعالم صحة تصنيف الولايات المتحدة لهم كمنظمة إرهابية".

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن الحوثيون عن استهداف وإغراق سفينتي "إترنيتي سي" و"ماجيك سيز"، اللتين تحملان علم ليبيريا وتديرهما شركتان يونانيتان، بدعوى توجههما لموانئ إسرائيلية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين طواقم السفن، مما زاد من حدة التوتر الإقليمي.