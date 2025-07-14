شكرا لبحثكم عن خبر مقترح لإنشاء صندوق وطني لدعم العملة والبنك المركزي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أ.د مهدي دبان
في ظل التدهور المستمر للعملة الوطنية وتراجع الدور الفعّال للبنك المركزي، نقترح إنشاء صندوق وطني مستقل لدعم العملة واستقرار الاقتصاد، يشارك فيه جميع التجار ورجال الأعمال دون استثناء، سواء كان رأس مالهم كبيرًا أو صغيرًا.
ويُشترط أن تكون المساهمة إجبارية ومنظمة وفق آلية عادلة تراعي حجم النشاط التجاري، وفي حال امتناع أي طرف عن المشاركة، يتم فتح ملفات أمواله ومراجعة مصادرها والتأكد من مشروعيتها وشرعيتها.
هذا المقترح قد يشكل نقطة انطلاق نحو تصحيح المسار الاقتصادي واستعادة الثقة في العملة الوطنية، وهو دعوة للجميع كي يشاركوا في إنقاذ الوطن بدلًا من التفرج على انهياره.
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