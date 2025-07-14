شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مؤتمر صنعاء يؤكد اطلاق سراح الوزير شرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المؤتمر الشعبي العام، الاثنين، وضع وزير الخارجية السابق بحكومة صنعاء ، هشام شرف. ونقل الدبلوماسي السابق وشقيق رئيس مؤتمر صنعاء فيصل امين أبو راس عن مصدر وصفه بالثقة قوله انه زار هشام شرف في عدن ، موضحا بان شرف ابلغه بأنه مستضاف وليس محتجزا. واشار المصدر إلى أن شرف يحضا بكرم الضيافة ويوجد في مكان راقي.

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