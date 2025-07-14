شكرا لقرائتكم خبر عن وجبة قاتلة في بيتك وطبيب يحذر: "أخطر من البطاطس المحمرة" وتسبب جلطات القلب والدماغ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تحذير صادم أثار تفاعلًا واسعًا، كشف الدكتور نبيل فرحان في مقطع فيديو متداول عن وجبة شائعة على موائد الكثيرين تُعد من أخطر مسببات الجلطات القلبية والدماغية، مؤكدًا أنها أخطر حتى من البطاطس المقلية.

الطبيب أوضح أن هذه الوجبة تُقلى غالبًا بزيوت مهدرجة ضارة، وتحتوي على نسب عالية من النشويات والدهون والمواد الحافظة، إلى جانب النكهات الصناعية ومحسنات الطعم، ما يجعلها وصفة مثالية لرفع الكوليسترول الضار وزيادة خطر السمنة وأمراض القلب.

المفاجأة؟:

الوجبة التي قصدها الدكتور ليست سوى: "الناجيتس" و"البانية" المجمد.

فهي ليست دجاجًا نقيًا كما يظن البعض، بل خليط من اللحم المطحون والجلد والدهون، ما يجعلها قنبلة صحية موقوتة.

الطبيب نصح بتجنب هذه الأطعمة قدر الإمكان، والاتجاه إلى بدائل صحية محضّرة منزليًا، محذرًا: قد تبدو لذيذة… لكنها تهدد حياتك.