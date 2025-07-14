شكرا لقرائتكم خبر عن حادثة غير مسبوقة وخطيرة.. اعتقال شيخ ميت في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادثة تعد الأولى من نوعها، أفادت مصادر محلية في صنعاء بأن جماعة الحوثي قامت بـ"اعتقال" الشيخ محسن بن عايض بعد وفاته، وما زال جثمانه محتجزًا في ثلاجة الموتى منذ 22 يونيو الماضي.

ووفقًا للمصادر، كان الشيخ بن عايض قد اعتقل في عيد الأضحى الفائت، بصحبة ولده البالغ من العمر أربع سنوات، وذلك بسبب انتقاده لمحافظ صنعاء التابع للحوثيين.

وخلال فترة اعتقاله، تدهورت حالته الصحية وتم نقله لتلقي العلاج في أحد المستشفيات، حيث توفي هناك.

المثير للصدمة، أنه بدلاً من تسليم جثمانه لذويه لدفنه، قامت جماعة الحوثي بـ"إعادة اعتقاله" وهو ميت، ولا يزال محتجزًا في ثلاجة الموتى.

