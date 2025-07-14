شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة نهائية 60 يوم...تجميد إقامات زوجات المقيمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعد استقدام أفراد الأسرة ولا سيما الزوجات والأبناء أحد أبرز أولويات المقيمين في المملكة العربية السعودية فالاستقرار العائلي لا ينعكس فقط على الحالة النفسية للفرد، بل يؤثر مباشرة على أدائه المهني وحياته اليومية ولهذا السبب، حرصت السلطات السعودية على تقديم تسهيلات كبيرة في جانب تأشيرات الزيارة والإقامات العائلية، إلا أن هذه التسهيلات تأتي في إطار نظامي منضبط يراعي مصلحة الدولة والمجتمع شجذبد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

من مرونة الاستقدام إلى ضبط التجديد

لطالما أولت المملكة أهمية كبيرة للجوانب الإنسانية المرتبطة بإقامة المقيمين وأسرهم، لا سيما في ظل حاجة سوق العمل للكفاءات الأجنبية في قطاعات متعددة وفي الوقت ذاته تسعى الدولة لتنظيم الوجود السكاني داخل أراضيها بما يتماشى مع الأمن الوطني والخطط التنموية وهذا التوازن يظهر جلياً في السياسات المعلنة، التي تحرص على تسهيل استقدام الأسرة ضمن شروط واضحة، مع وضع ضوابط صارمة تضمن ألا يتحول هذا التيسير إلى باب للفوضى أو التستر أو المخالفات.

من هنا جاءت تعليمات الجوازات بضرورة التقيد بالأنظمة، والتنبه إلى حالات محددة يمكن أن تؤدي إلى وقف تجديد إقامة الزوجة، رغم أنها مقيمة بصورة قانونية.

الحالات التي تؤدي إلى وقف تجديد إقامة الزوجة

بحسب ما أعلنته المديرية العامة للجوازات عبر منصاتها الرسمية، فإن هناك مجموعة من الأسباب النظامية التي قد تُفضي إلى عدم قبول تجديد إقامة الزوجة المقيمة، من أبرزها:

انتهاء عقد عمل الزوج أو فسخه إقامة الزوجة تظل مرتبطة مباشرة بإقامة الزوج، بوصفه العائل الأساسي وبالتالي، فإن فسخ عقد العمل يؤدي تلقائياً إلى فقدان الإقامة صلاحيتها.

إلغاء إقامة الزوج لأي سبب سواءً بمغادرته المملكة بشكل نهائي أو وقوعه تحت طائلة مخالفة نظامية تؤدي إلى إسقاط إقامته، فإن تبعية الزوجة تسقط تبعاً لذلك.

توثيق الطلاق رسمياً في حال وقوع الطلاق بين الطرفين، فإن الرابط النظامي بينهما ينقطع، ما يجعل وجود الزوجة في المملكة بوصفها تابعة لاغياً.

وفاة الزوج المقيم رغم أن هذه الحالة إنسانية بامتياز إلا أنها تتطلب معالجة قانونية عاجلة لوضع الزوجة، سواءً من خلال طلب استثناء أو مغادرة نظامية.

أخطاء في البيانات أو تجاوز السن المسموح مثل وجود اختلاف في تاريخ الميلاد، أو تجاوز السن القانوني المسموح لبعض أنواع الإقامات التابعة.

مخالفات أمنية أو قانونية في حال تورط الزوجة في قضايا أمنية، أو صدور حكم يوجب الترحيل، فإن إقامتها تلغى بشكل مباشر.

مهلة 60 يومًا

أوضحت الجوازات أن الحالات المذكورة لا تعني الطرد الفوري، بل يُمنح المقيم مهلة تصل إلى 60 يومًا لتسوية الوضع وخلال هذه الفترة، يكون أمامه أحد خيارين:

ترتيب مغادرة نهائية للزوجة.

تقديم طلب استثناء، يتم دراسته بعناية من الجهات المختصة.

التجديد الإلكتروني

ضمن إطار التحول الرقمي في المملكة، أصبح بإمكان المقيم تجديد إقامة زوجته عبر منصة أبشر، دون الحاجة إلى مراجعة شخصية للفروع، وذلك من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر أفراد.

إدخال رمز التحقق المُرسل إلى رقم الجوال.

اختيار الخدمات الإلكترونية ثم خدمات المكفولين.

الضغط على إصدار أو تجديد إقامة.

تحديد اسم الزوجة.

تعبئة البيانات المطلوبة بدقة.

تأكيد الطلب وإرساله.

استلام إشعار نصي بنتيجة المعاملة.

