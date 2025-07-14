عاجل:حملة من عدة اطقم للقبض على هذا الشخص

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر ان مليشيا الحوثي نفذت حملة بعدة أطقم في ريمة للقبض على مواطن

واكدت المصادر ان حملة حوثية مكونة من ثلاثة اطقم مسلحة نزلت إلى ذي عمران بني جديع الجعفرية ريمة واعتقلت المواطن ابراهيم عبدالله احمد المزلم على خلفية قراءته الفاتحة على الشيخ صالح حنتوس عقب صلاة الجمعة في مسجد القرية قبل أيام المصادر اكدت ان المليشيا نقلت إبراهيم المزلم إلى الجبين عاصمة المحافظة.

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