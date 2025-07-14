شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام دكتور اسنان بعلاج المرضى بصنعاء بقرابة الفين دولار عقب حدوث هذا الامر مع طفلته. والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف طبيب اسنان عن رفع دعوى ضده وفيها اتهام باخذ قرابة الفين دولار من المرضى في صنعاء
وقال ماجد سكران:
الزملاء والزميلات جميعا
ما رأيكم في هذه التسعيرة التي إدعتها المحامية ؟
والتي سلمني اياها اليوم محضر المحكمة في جزء جديد من مسلسل الإبتزاز
تقويم اسنان 1000$ دولار
زراعة اسنان 750$ دولار
حشوة 200$ دولار
واضاف:
هل ممكن ان نستفيد كأطباء اسنان من هكذا احلام وتصبح هذه التسعيرات يوما ما حقيقة
ياتي ذلك عقب رفع محامية دعوى قضائية ضد ماجد تتهمه بعدم دفع نفقة طفلته.
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