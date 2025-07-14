شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام دكتور اسنان بعلاج المرضى بصنعاء بقرابة الفين دولار عقب حدوث هذا الامر مع طفلته. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف طبيب اسنان عن رفع دعوى ضده وفيها اتهام باخذ قرابة الفين دولار من المرضى في صنعاء

وقال ماجد سكران:

الزملاء والزميلات جميعا

ما رأيكم في هذه التسعيرة التي إدعتها المحامية ؟

والتي سلمني اياها اليوم محضر المحكمة في جزء جديد من مسلسل الإبتزاز

تقويم اسنان 1000$ دولار

زراعة اسنان 750$ دولار

حشوة 200$ دولار

واضاف:

هل ممكن ان نستفيد كأطباء اسنان من هكذا احلام وتصبح هذه التسعيرات يوما ما حقيقة

ياتي ذلك عقب رفع محامية دعوى قضائية ضد ماجد تتهمه بعدم دفع نفقة طفلته.

