شكرا لقرائتكم خبر عن تساقط ثلوج على قرية لاول مرة في الصيف(صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تساقطت الثلوج على منطقة التربة في تعز يوم الاحد

وبحسب مواطنون فان امطار غزيرة تساقطت على التربة قبل ان تتساقط ثلوج معها غطت الارض باللون الابيض.



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