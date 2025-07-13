شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق من هم ...صدور قرار خاص بتعيين 15 شخصية(وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء التابعة لجماعة الحوثي عن إصدار قرار بتشكيل لجنة تشجيع الصناعات المحلية من رجال المال والأعمال وجاء في نص القرار:

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