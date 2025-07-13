شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العليمي يعزي نائب الرئيس الاسبق المناضل علي سالم البيض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية عزاء ومواساة الى نائب رئيس مجلس الرئاسة الاسبق المناضل علي سالم البيض عزاه فيها بوفاة شقيقه المغفور له باذن الله تعالى ابوبكر سالم البيض الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء المشرف في خدمة الوطن.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس عن خالص التعازي وصادق المواساة للمناضل البيض وابناء الفقيد وكافة افراد اسرته بمصابهم الاليم، سائلا الله ان يتغمده بواسع رحمته، وان يلهمهم جميعا الصبر، والسلوان.