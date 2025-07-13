عاجل : مصدر يفاجئ الجميع ويكشف حقيقة نقل القيادي الحوثي الزايدي إلى هذه الجهة؟

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر إعلامية عن وجود ترتيبات لنقل القيادي في جماعة الحوثي، الشيخ القبلي محمد أحمد الزايدي، إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد أيام من توقيفه في محافظة المهرة.
وأوضح الصحفي فارس الحميري، نقلًا عن مصادر خاصة، أن عملية نقل الزايدي تهدف إلى استكمال الإجراءات القانونية بحقه، بعد أن تم احتجازه في منفذ صرفيت البري أثناء محاولته مغادرة البلاد باتجاه سلطنة عُمان.
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