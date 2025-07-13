شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودي يعدل قراره حول عدد أيام عطلة عيدي الفطر والأضحى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت جريدة أم القرى الرسمية، موافقة مجلس الوزراء السعودي على تعديل قراره السابق المتعلق بدراسة مدى مناسبة أن يكون عدد أيام أيام العطل الرسمية لكلٍ من عيدَي الفطر والأضحى، لتكون بحد أدنى 4 أيام عمل وبحد أقصى 5 أيام عمل، على الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ولنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.

ونص التعديل المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الجمعة: "لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين فيطبق عليهم حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة تحويلهم إلى (أسلوب العمل عن بعد) خلال الفترة التي تزيد على 5 أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين".

وأشار التعديل إلى إضافة بند يكون البند (سادساً) بالنص الآتي: "يحدد وزيرا المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية غير الواردة في البند (خامساً) من هذا القرار، ليطبق عليها حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامساً) من هذا القرار".