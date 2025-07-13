شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل قناة الجزيرة: الرئيس صالح هو من فتك باليمن وأسقط الدولة بيد الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشار مراسل قناة الجزيرة إلى أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح هو من فتك باليمن واسقطها واسقط الدولة بيد المليشيات الحوثية في أواخر العام 2014م.



وقال محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي، إن الرئيس صالح انتقم من عملية اسقاطه عقب ثورة 11 فبراير، فأسقط الدولة بيد الحوثيين.



وبين الشلفي أن الرئيس صالح سخر كل امكانياته وأمواله وعلاقاته الداخلية والخارجية على مدى 40 عامًا، ليفتك بالدولة وينتقم من الشعب، مبيناً أن المؤامرات الخارجية وغيرها من الاعذار كلها هوامش مسرحية كتبها هو.



وأضاف الشلفي: "سقطت اليمن بيد الحوثيين، وسقطت الدولة كلها في عام 2014، بسبب تآمر علي عبدالله صالح. الأسباب الأخرى مجرد تفاصيل".



وتابع الشلفي بالقول: "أما عرّاب هذه القصة فهو صالح، الذي سخّر إمكانياته وأمواله وعلاقاته الداخلية والخارجية على مدى 40 عامًا، ليفتك بالدولة، وينتقم من شعب أسقطه.



وأكد الشلفي أن "القبيلة، الأحزاب، والمؤامرات الخارجية ووو… كانت مجرد هوامش في مسرحية كتبها هو وأدارها حتى النهاية.. هو من منح الحوثيين كل هذا قبل أن يتخلصوا منه".

