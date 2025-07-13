شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن إصابة الرئيس الإيراني في هجوم إسرائيلي استهدف مقر الأمن القومي بطهران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعرض لإصابة طفيفة في ساقه، جراء هجوم إسرائيلي استهدف مقر المجلس الأعلى للأمن القومي وسط العاصمة طهران في السادس عشر من يونيو/حزيران الماضي.

وذكرت الوكالة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الهجوم وقع خلال اجتماع سري رفيع المستوى ضم كبار قادة الدولة، حيث استخدمت الطائرات الإسرائيلية الذخائر الدقيقة لاستهداف الطوابق السفلية من المبنى بهدف إغلاق ممرات الطوارئ وتعطيل عمليات الإخلاء.



وبحسب التقرير، تمكن الرئيس بزشكيان وعدد من مرافقيه من مغادرة المبنى عبر مخرج جانبي، إلا أن العملية أسفرت عن إصابته وعدد من كبار المسؤولين بجروح، وُصفت بالإصابات الطفيفة.

وفي مقابلة تلفزيونية لاحقة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، لمح الرئيس الإيراني إلى أن الهجوم "كان محاولة مدبرة لاغتياله"، في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت شخصيات ومنشآت استراتيجية في إيران خلال الفترة نفسها.

ويعد هذا الهجوم هو الأجرأ من نوعه داخل العاصمة الإيرانية منذ سنوات، إذ استهدف مركز اتخاذ القرار الأمني الأعلى في البلاد، ما أثار تساؤلات واسعة حول مستوى الخرق الأمني والدفاعي الذي تمكنت إسرائيل من تحقيقه في العمق الإيراني.

