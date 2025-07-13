شكرا لبحثكم عن خبر قبيلة باخليد الحامدي تعلن تعيين الشيخ عمر عبدالله الحامدي شيخاً لقبيلة باخليد الحامدي في حضرموت والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
المكلا-خاص
أعلنت قبيلة باخليد الحامدي في حضرموت، عن تعيين الشيخ/ عمر عبدالله بانقيطة الحامدي شيخاً لقبيلة باخليد الحامدي، خلفاً للشيخ/ سعيد محمد بصير الحامدي.
وجاء هذا التعيين بعد التشاور والإجماع من وجهاء وأعيان القبيلة، بما يعكس رغبتهم في استمرار التماسك ووحدة الصف داخل القبيلة.
وشهدت عملية التعيين حضوراً من مقدمي وممثلي ديار القبيلة المختلفة، الذين أكدوا تأييدهم ودعمهم للشيخ الجديد، ومن بينهم:
1. المقدم/ مبارك عيسى بامزيود الحامدي
2. المقدم/ عمر مبارك خليد بانقيطة الحامدي
3. المقدم/ علي عبدالله بصير الحامدي
4. المقدم/ أحمد سالمين باصقر الحامدي
5. المقدم/ سالمين عمر الحمادي الحامدي
6. المقدم/ خالد مبروك بامهراس الحامدي
7. المقدم/ علي أحمد باباقران الحامدي
وأكدت القبيلة في بيانها أن الشيخ عمر عبدالله بانقيطة الحامدي هو الممثل الرسمي والوحيد لقبيلة باخليد الحامدي في حضرموت، داعية الجهات الرسمية ذات العلاقة ومكتب شؤون القبائل بحضرموت إلى التعامل معه بصفته المخول الوحيد للتحدث باسم القبيلة وتمثيلها في كافة المحافل.
ويأتي هذا التعيين في إطار الحفاظ على وحدة القبيلة وتعزيز دورها الاجتماعي والوطني في محافظة حضرموت.
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