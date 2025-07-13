شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يشعر الكثير بالتعب بعد تناول الخبز الأبيض؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُعتبر الخبز الأبيض من أكثر الأطعمة استهلاكًا حول العالم، ويشكل جزءًا أساسيًا من وجباتنا اليومية. فهو يمنح شعورًا بالشبع ويُضفي مذاقًا مميزًا على الأطعمة الأخرى، لكن الكثير من الناس يلاحظون شعورًا بالتعب أو الخمول بعد تناوله.

وفي هذا السياق، أوضح موقع onlymyhealth عبر تقرير نقله موقع الكونسلتو أن السبب الرئيسي يعود إلى احتواء الخبز الأبيض على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة، التي تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، مما يمنح شعورًا مؤقتًا بالطاقة، يعقبه انخفاض حاد يؤدي إلى التعب والنعاس.

كما يحتوي الخبز الأبيض على نسبة كبيرة من البروتين المعروف بالجلوتين، وهو موجود في القمح والحبوب الأخرى. وبعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه الجلوتين، مما يسبب لهم اضطرابات في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى التعب، الخمول، وتشوش الذهن.

من جانب آخر، قد يرجع الشعور بالتعب أيضًا إلى نقص البروتين أو الدهون الصحية في النظام الغذائي، أو بسبب صعوبة البكتيريا في الأمعاء لهضم الطاقة بشكل جيد.

هل يجب التوقف عن تناول الخبز الأبيض؟

لا يلزم التخلي تمامًا عن الخبز الأبيض، لكن من الأفضل اختيار أنواع الحبوب الكاملة التي تساهم في إطلاق الأنسولين ببطء، مما يحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم ويزيد من نشاط الجسم وطاقته لفترة أطول.

يمكن أيضًا استبدال الخبز الأبيض ببدائل صحية مثل الشوفان، الكينوا، والموسلي، التي تحتوي على الحبوب الكاملة، البذور، الفواكه المجففة، والمكسرات. كما ينصح بتناول العصائر الطبيعية والزبادي مع الفواكه في وجبة الإفطار، للحفاظ على نشاطك اليومي واتباع نمط حياة صحي.