شكرا لقرائتكم خبر عن بلحاف...سلطنة عمان تحتل المهرة وتدعم الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم مستشار محافظ المهرة، أحمد عبدالله بلحاف، سلطنة عُمان باحتلال محافظة المهرة والتدخل في الشأن اليمني عبر دعم جماعة الحوثي، في تغريدة نشرها على منصة "إكس"، على خلفية حادثة ضبط قيادي حوثي في منفذ صرفيت الحدودي.



وقال بلحاف في تغريدته:

"ما تفعله مسقط في المهرة لا يُعد تدخلاً فحسب، بل هو احتلال بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مشيرًا إلى أن عمان تقوم بتمويل معسكرات وتجنيد أفراد خارج إطار مؤسسات الدولة، وتدفع مرتباتهم وتقوم بتسليحهم وتوجيههم بما يخدم الأجندة الإيرانية الداعمة للحوثيين.



وأضاف بلحاف أن هذه الجماعات المرتبطة بعمان تعمل وفق تنسيق مباشر مع طهران، بهدف إسقاط اليمن بيد المشروع الإيراني عبر الجماعة الحوثية.

وأكد بلحاف: "نحن لا نكره الشعب العماني، فهم جيراننا وأشقاؤنا، ولكن ما تقوم به أجهزتهم وسياستهم الخارجية في اليمن مرفوض جملة وتفصيلاً".



وتأتي هذه التصريحات عقب توتر في منفذ صرفيت الحدودي، حيث تم القبض على شخصية حوثية، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً حول دور عمان في تسهيل تحركات قيادات الحوثيين عبر منفذها مع المهرة.



ودعا بلحاف في ختام تغريدته إلى التفاعل مع هاشتاق "الاحتلال العماني للمهرة"، لنشر الحقيقة وكشف الأدوار الخفية التي تلعبها مسقط في اليمن، على حد قوله...