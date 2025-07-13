شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: انشقاق قيادي حوثي يُربك حسابات المليشيات في الشمال...بعد أسابيع من التحضير السري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطور لافت يُعد ضربة موجعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، كشفت مصادر مطلعة عن انشقاق أحد أبرز القيادات المحلية الموالية للمليشيا في محافظة عمران، حيث لاذ عبداللطيف قايد عزان، المستشار المعيّن من قبل الحوثيين لمحافظ عمران، بالفرار من مناطق سيطرة الجماعة والوصول إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأكدت المصادر أن عزان، الذي كان يُعد من الشخصيات البارزة ضمن الهيكل الإداري الذي فرضته مليشيا الحوثي في المحافظة، قد غادر اليمن بعد سلسلة ترتيبات سرية استمرت أسابيع، نتيجة تصاعد الخلافات بينه وبين عدد من القيادات الحوثية المتواجدة في صنعاء ومحيطها، إضافة إلى مخاوف حقيقية على حياته الشخصية وحياة عائلته، جراء ما وصفته المصادر بـ"التنكيل والصراعات الداخلية التي باتت تمزق صفوف الجماعة".

وأشارت المعلومات إلى أن انشقاق عزان لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة تراكمات طويلة من التهميش والخلافات مع القيادات الحوثية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع النفوذ والمكاسب المالية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا. كما أوضحت أن الرجل كان يمتلك معلومات دقيقة حول آليات الحكم الذاتي التي تمارسها المليشيا في المحافظات الشمالية، بما في ذلك ملفات الفساد المالي والإداري، وتورط بعض القيادات الحوثية في عمليات تصفية معارضين واعتقالات تعسفية ومصادرة أملاك المواطنين.

ومن المنتظر أن يكشف عزان خلال الفترة القادمة، وفي ظل تحركه في فضاء حر بعيدًا عن قبضة المليشيا، عن معلومات وتفاصيل حساسة تتعلق بممارسات الحوثيين في محافظة عمران، والتي قد تشكل دليلًا جديدًا لتورط الجماعة في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، وفق ما أكدته مصادر مقربة منه.

ويأتي هذا الانشقاق في ظل تصاعد حدة الانشقاقات داخل صفوف مليشيا الحوثي، وهو ما يعكس حالة عدم الاستقرار التي تضرب البنية الداخلية للجماعة، ويطرح تساؤلات حول مستقبل ولاء القيادات المحلية المنضوية تحت مظلتها، في ظل تصاعد التنافسات والصراعات على النفوذ داخل الجماعة.