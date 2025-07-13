شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات مرورية مفاجئة تقلب طاولة التعديلات على السيارات...إجراءات صارمة في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة مفاجئة تهدف لوقف التلاعب بمواصفات السيارات وتعزيز الأمن المروري، أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور في العاصمة صنعاء، تعميمًا جديدًا يُلزم جميع السائقين ومحلات الزينة وورش السيارات بمجموعة من التعليمات الصارمة، وسط تصاعد في معدلات الحوادث والخسائر البشرية خلال الأسابيع الأخيرة.

وشدد التعميم الذي وُزع على فروع المرور في المحافظات، على منع تركيب عواكس التظليل والشاشات الإلكترونية في سيارات الأجرة، في مسعى واضح لضبط المركبات المخالفة التي غالبًا ما تكون طرفًا في مخالفات مرورية أو أنشطة غير قانونية.

ولم يتوقف القرار عند هذا الحد، إذ حظرت شرطة المرور نهائيًا تركيب اللواصق التي تُغيّر ملامح السيارات أو لونها دون ترخيص رسمي، معتبرة ذلك عائقًا أمام تعقب المركبات المتورطة في الحوادث أو القضايا الجنائية، وهو ما يشير إلى تطور في استراتيجية ضبط الأمن على الطرقات.

أما الصدامات الحديدية، وكشافات الزينون، والشكمانات المزعجة، فقد شملها الحظر أيضًا، إلى جانب منع ارتداء أي ملابس توحي بالزي الرسمي لدوريات الأمن، في محاولة جادة لمنع محاولات التمويه أو الانتحال.

ووفق مصادر مطلعة، فقد تم استدعاء 30 من أصحاب محلات الزينة في صنعاء خلال اليومين الماضيين لمخالفتهم التعليمات السابقة، حيث خضعوا لتحقيقات رسمية وأُلزموا بتوقيع تعهدات خطية بعدم تكرار المخالفات، مع تحذير شديد اللهجة من تكرارها مستقبلًا.

وأكدت شرطة المرور في بيان لها أنها ستواصل حملاتها الميدانية دون تهاون لضبط كل من يعبث بأمن الطرق أو يخالف التعليمات التي تمثل في جوهرها حماية للمجتمع وسلامة السائقين.

ودعت إدارة المرور جميع المواطنين إلى التعاون، والبدء بإزالة المخالفات قبل أن تصل إليهم الحملات، مؤكدة أن السلامة مسؤولية مشتركة تتطلب التزامًا جماعيًا وتفاعلًا جادًا من جميع الأطراف.