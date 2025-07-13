شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة أثارت جدلاً واسعاً.. مسؤول بارز بالحكومة الشرعية يتضامن مع قيادي حوثي موقوف في المهرة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أطلق وكيل محافظة صنعاء *ناصر الضبياني* تصريحاً مفاجئاً أعلن فيه *تضامنه العلني مع القيادي الحوثي محمد بن أحمد الزايدي*، الذي تم توقيفه في محافظة المهرة، ما اعتبره مراقبون *تجاوزاً خطيراً لموقفه الرسمي في الحكومة الشرعية*.
الضبياني كتب في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "قبائل خولان الطيال تملأ الصحراء متجهين إلى المهرة من أجل الشيخ محمد بن أحمد بن علي الزايدي"، في إشارة تضامنية واضحة أثارت استياءً واسعاً.
دعوات لإقالته ومحاسبته:
ناشطون وسياسيون طالبوا *بعزل الضبياني فوراً من منصبه، وإحالته إلى التحقيق والمحاكمة*، مؤكدين أن هذا التضامن *يتنافى مع مهامه الرسمية*، ويشكّل طعنة في ظهر الشرعية، خاصة في ظل الحرب المستمرة مع جماعة الحوثي.
تحذيرات من التهاون:
وحذرت الأصوات الغاضبة من أن *السكوت على هذه التصرفات يمثل تهديداً مباشراً للشرعية والوطن*، داعين إلى سرعة التحرك لضبط الخطاب الرسمي ومنع تكرار هذه السلوكيات التي تربك المشهد الوطني.
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