شكرا لقرائتكم خبر عن عبر إسعاف جوي...الإمارات تجلي مصابين من مواطنيها في سلطنة عمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت دولة الإمارات، اليوم السبت، تنفيذ مهمة إجلاء جوي لعدد من مواطنيها الذين أُصيبوا في حادث سير مروّع بمحافظة ظفار في سلطنة عمان.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان رسمي أن الحادث أدى إلى وقوع إصابات بليغة وعدد من الوفيات، حيث تم نقل المصابين عبر طائرات الإسعاف الجوي إلى مستشفى الشيخ خليفة بإمارة الفجيرة لاستكمال العلاج، بعد تلقيهم الإسعافات الأولية في مستشفيات السلطنة.

وأشارت الوزارة إلى أن مهمة الإجلاء نُفذت بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني، وقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي، وسفارة الدولة في مسقط، وبدعم من الجهات العمانية المختصة.

وكانت الشرطة العمانية قد ذكرت في بيان سابق أن الحادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص، بينهم 3 إماراتيين، وإصابة 11 آخرين، 9 منهم من دولة الإمارات.

وجددت وزارة الخارجية دعوتها للمواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء السفر والتنقل البري، والالتزام بقوانين السير والسرعات المحددة حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.