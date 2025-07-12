شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مؤلمة عن ضحايا نقيل سمارة ..والامر الذي طلبه الركاب من السائق قبل الحادثة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف احد الناجين في حادث سمارة بمحافظة اب الذي وقع قبل امس وراح ضحيته العشرات من الركاب عن تفاصيل حدثت قبل الحادثة .

وقال إن الركاب طالبوا من سائق الباص إن يقف جانباً حتى ينتهي السيل ويقف المطر كما نقف كل المركبات والقاطرات ، لكنه رفض وبقي يقود الباص بسرعة جنونية على وقع اصوات الاغاني وتكيفة القات .

مشيراً إلى ان تجاهل بشكل تام مناشدات الرجال وصياح النساء بالتوقف جانباً ، حتى القى بهم في هاوية سحيقة متسبباً في مقتلة كبيرة راح ضحيتها عدد من الابرياء.

واعتبر إن مثل هذا الحادث يعد قاتل عمد وينبغي ان يكون عبرة ويجب على الركاب الذين يتنقلون معاهم إن يوقفوهم عند حدهم بكل الطرق .