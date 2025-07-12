شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالـ"فيديو"صيد عسكري ثمين في قبضة المقاومة الوطنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبطت المقاومة الوطنية، التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، شحنة أسلحة مهربة، في الممر الدولي بالبحر الأحمر.

وقال الإعلام العسكري بأن القوة البحرية التابعة للمقاومة الوطنية، ضبطت، يوم الجمعة، شحنة أسلحة متوسطة مهربة، وذلك عقب تلقيها معلومات من شُعبة الاستخبارات العامة عن وجود "جلبة" مشبوهة في طريقها قرب الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر.

وأضاف، أن اللواء الأول مشاة بحري في المقاومة الوطنية سيّر دورية اعترضت الجلبة وقطرتها إلى مكان آمن، مشيرًا إلى أن الجلبة تحوي كميات من القذائف المضادة للدروع وقذائف "آر بي جي"، وقناصتين، كما تحتوي على "شراشير" معدلات بكميات كبيرة معبأة في شوالات.

وأشار إلى أن التحقيق جارٍ مع طاقم الجلبة المضبوطين لمعرفة الجهة التابعين لها. كما وزع الإعلام العسكري فيديوهاً للجلبة ومحتوياتها.