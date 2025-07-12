شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | البنك المركزي في صنعاء يعلن عن بيان هام خلال ساعات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، عن قرب صدور بيان هام خلال الساعات القليلة القادمة، وفق ما جاء في منشور رسمي بثّه عبر منصاته الإعلامية.

ولم يكشف البنك، الذي تديره جماعة الحوثي خارج إطار الحكومة المعترف بها دوليًا، عن مضمون البيان المرتقب، إلا أن توقيته يأتي وسط تصاعد التوترات الاقتصادية وتدهور سعر صرف العملة الوطنية في مناطق سيطرة الجماعة.

ويُعد البنك المركزي في صنعاء أحد أبرز أدوات الحوثيين في إدارة الملف الاقتصادي بعيدًا عن سلطات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى انقسام مالي ومصرفي حاد في البلاد منذ بداية الحرب.

وتتجه الأنظار إلى ما سيتضمنه البيان، في ظل سياسات اقتصادية حوثية مثيرة للجدل شملت فرض رسوم جديدة، وقيودًا مشددة على القطاع المصرفي، وتحكّمًا كاملًا بالسوق المالية في مناطق سيطرتهم.

نتابع الموضوع وستوافيكم بتفاصيل البيان فور صدوره.