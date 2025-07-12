شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح صادم...صحفي يفجر مفاجأة عن توقف الدعم السعودي للحكومة اليمنية "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي الجنوبي، فضل مبارك، اليوم الخميس عن معلومات صادمة حول توقف السعودية عن دفع التزاماتها المالية لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، والتي كانت تُمثل العمود الفقري لتسيير عمل الحكومة وصرف رواتب الموظفين.

وقال مبارك في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك إن هناك اتفاقًا سريًا بين السعودية وجماعة الحوثي، يقضي بأن تدفع الرياض ريالاً للحكومة الشرعية، بينما يتم من تحت الطاولة دفع نفس المبلغ لجماعة الحوثي.

وأضاف أن هذا الاتفاق المستمر أدى إلى إرباك واضح في موازنة الحكومة الشرعية، وجعل الدعم السعودي يتوازن بين الطرفين.

وبحسب مبارك، فقد تسبب تصنيف الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية في أزمة كبيرة للسعودية، التي اضطرت لوقف التزاماتها المالية للجماعة الحوثية خشية الوقوع في مصاف الدول الداعمة للإرهاب، مما أدى بدوره إلى توقف الدعم أيضًا للحكومة الشرعية خوفًا من رد فعل الجماعة الحوثية. حد قوله.

وتثير هذه التصريحات جدلاً واسعًا حول مدى شفافية السعودية ودورها في الأزمة اليمنية كونها على رأس التحالف العربي، وتطرح تساؤلات حول تأثير هذا الاتفاق الخفي على مستقبل الدعم الدولي للحكومة الشرعية ومستقبل السلام في اليمن.