شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مستجدات قضية إعتقال الشيخ الزايدي بالمهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفضت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة، الجمعة، لقاء وفد قبلي يضم مشايخ من قبائل خولان وعددًا من أبناء المحافظة، قدموا للمطالبة بالإفراج عن القيادي في جماعة الحوثي، محمد أحمد علي الزايدي.

وحسب يمن شباب فإن اللجنة الأمنية في مدينة الغيضة رفضت الاستجابة لطلب اللقاء، مؤكدة التزامها بالنظام والقانون، ومواصلة الإجراءات القانونية بحق الزايدي ضمن الأطر الرسمية.

ورجّح المصدر أن يكون الوفد القبلي في انتظار عودة محافظ المهرة، محمد علي ياسر، من خارج المحافظة، لعقد لقاء معه ومناقشة القضية.

وكان وفد قبلي من مشايخ وأعيان قبائل خولان قد وصل إلى المهرة، يوم الخميس، في محاولة للتوسط للإفراج عن الزايدي، الذي تم توقيفه يوم الإثنين الماضي أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر منفذ صرفيت الحدودي.

وخلال عملية التفتيش، ضُبطت بحوزة الزايدي وثائق ثبوتية مشبوهة، شملت جواز سفر دبلوماسي صادر من صنعاء، وجوازي سفر يمنيين أحدهما منتهي الصلاحية، إضافة إلى بطاقة إقامة من سلطنة عُمان، وعدد من الوثائق الشخصية والعسكرية، وخمسة هواتف نقالة.

وعقب عملية الاعتقال، شهدت المنطقة توترات ميدانية، حيث احتشد مسلحون قبليون قرب المنفذ الحدودي في محاولة للضغط للإفراج عنه، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تعزيز وجودها، وإغلاق المنفذ مؤقتًا.

وأسفرت وساطة محلية لاحقة عن نقل الزايدي إلى مدينة الغيضة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه بعيدًا عن التوتر الميداني في محيط المنفذ.

وفي سياق ذي صلة، وأثناء توجه قوة أمنية من الغيضة إلى مديرية حوف لاحتواء الموقف، تعرضت القوة لكمين مسلح في منطقة دمقوت، أسفر عن مقتل العقيد عبد الله زايد، قائد كتيبة الدبابات في اللواء 137 مشاة، وإصابة اثنين من مرافقيه.

