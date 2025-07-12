شكرا لقرائتكم خبر عن جدل واسع بعد كشف معيدة في جامعة عدن عن مرتبها الشهري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الشابة إسراء السقاف المعيدة في كلية الاقتصاد بجامعة عدن جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشفها عن حجم راتبها الشهري الذي لا يتجاوز 33 دولارًا فقط.



وكتبت إسراء منشورًا على حائط صفحتها بموقع "فيسبوك": "أنا معيدة في كلية الاقتصاد بجامعة عدن، خريجة بكالوريوس وماجستير بتقدير امتياز، واليوم راتبي يُقدر بـ33 دولارًا.. كارثة هذه ولا مش كارثة؟"

وسلط المنشور الضوء مجددًا على معاناة الكوادر التعليمية والأكاديمية في جامعة عدن بشكل خاص والجامعات اليمنية بشكل عام الذين يواجهون واقعًا اقتصاديًا صعبًا وسط تجاهل رسمي لمطالبهم بتحسين الرواتب والمستحقات.

وطالب ناشطون الحكومة سرعة التدخل لرفع مرتبات المعيدين وأعضاء هيئة التدريس، وتقديم الحوافز التي تليق بجهودهم وتفوقهم، محذرين من موجة إحباط وهجرة قد تطال العقول المتميزة إذا استمر هذا الإهمال.