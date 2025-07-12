شكرا لقرائتكم خبر عن اختطاف إمام جامع السنة بهذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت مليشيات الحوثي التابعة لإيران على اختطاف الشيخ أحمد حسين الوهاشي، إمام جامع السنة في منطقة مذوقين بمحافظة البيضاء. وجاء الاعتقال، حسب المصادر، دون توجيه أي تهمة رسمية للشيخ الوهاشي. وأفادت المصادر بأن "جريمته" الوحيدة تكمن في كونه مدرسًا لتحفيظ القرآن الكريم.

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