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اختطاف إمام جامع السنة بهذه المحافظة

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اختطاف إمام جامع السنة بهذه المحافظة

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عدن - ياسمين التهامي - أقدمت مليشيات الحوثي التابعة لإيران على اختطاف الشيخ أحمد حسين الوهاشي، إمام جامع السنة في منطقة مذوقين بمحافظة البيضاء. 

وجاء الاعتقال، حسب المصادر، دون توجيه أي تهمة رسمية للشيخ الوهاشي.

وأفادت المصادر بأن "جريمته" الوحيدة تكمن في كونه مدرسًا لتحفيظ القرآن الكريم. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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