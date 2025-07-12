شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حو ثية تقتحم حفل تخرج طالبات وتقوم بأمر صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت حادثة إرسال جماعة الحوثي لجنة غير معروفة من الرجال إلى إب لتفتيش الطالبات في حفل تخرجهن، استياءً واسعاً بين أولياء الأمور والطلاب.

وقعت هذه الواقعة في إب، حيث أرسلت اللجنة لتفتيش الطالبات في حفل تخرجهن.

وبحسب مصادر محلية، فقد خلقت هذه الخطوة حالة من الاستنكار الشديد، حيث اعتبرها الأهالي انتهاكًا للخصوصية والأعراف الاجتماعية، وتدخلاً غير مبرر في مناسبة تعليمية خاصة.