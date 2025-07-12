شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :عصابة مسلحة تهاجم هذا المكان في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادثة خطيرة تعكس تدهور الأوضاع الأمنية، أقدمت عصابة مسلحة مكونة من نحو 15 شخصًا على اقتحام مزرعة خاصة في العاصمة صنعاء، ونهب أكثر من 60 لوحًا من منظومة الطاقة الشمسية، وسط اعتداء همجي على أبناء مالك المزرعة.



ووفقاً لشهادة الأسرة، حاول الأبناء التصدي للعصابة أثناء تنفيذ عملية النهب، إلا أنهم تعرضوا للاعتداء، وأُصيب على إثر ذلك الدكتور *أسامة عصام القرودع* بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الحادثة تسببت بحالة من الذعر في المنطقة، فيما طالبت الأسرة الجهات الأمنية بسرعة ملاحقة الجناة واستعادة المنهوبات وتوفير الحماية لممتلكات المواطنين.



تأتي هذه الجريمة في ظل تزايد الانفلات الأمني، وسط دعوات بتكثيف الجهود للقبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة.

