شكرا لقرائتكم خبر عن أثارت التساؤلات على مواقع التواصل... صور متداولة للشيخة مهرة برفقة مغني الراب الأمريكي "فرنش مونتانا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطور أثار اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل والمنصات الإعلامية، تصدرت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عناوين الأخبار بعد تداول صور ومقاطع تجمعها بمغني الراب الأمريكي من أصل مغربي "فرنش مونتانا " ما فتح باب التكهنات حول احتمال وجود علاقة أو ارتباط رسمي بين الطرفين.

قلب أحمر

ورصد متابعون صورة نشرتها الشيخة مهرة عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” بتاريخ 9 يوليو 2025، ظهرت فيها على جسر الفنون الشهير في باريس، المعروف عالميًا بجسر “قفل الحب”، في مشهد رومانسي أرفقته برمز قلب أحمر، إلى جانب لقطات لبرج إيفل وأجواء عشاء فاخر. هذا التوقيت تزامن مع مشاركتهما في فعاليات أسبوع الموضة الباريسي، حيث شوهد الثنائي معًا في أكثر من ظهور علني، داخل مناسبات مغلقة وأخرى مفتوحة.

ظهور مشترك

ولم يكن هذا أول ظهور مشترك لهما، إذ سبق أن تم توثيقهما في مواقع مختلفة داخل دبي، من بينها منتجع “فور سيزونز ناموس”، إلى جانب رحلة سفاري صحراوية ظهر فيها فرنش مونتانا بالزي الإماراتي التقليدي، في لفتة اعتبرها البعض تعبيرًا عن انسجامه مع بيئة الشيخة مهرة ومحيطها الثقافي.

ووفقًا لمصادر مقربة غير رسمية، يُعتقد أن العلاقة بدأت في منتصف عام 2024، دون تأكيد رسمي من الطرفين حتى الآن، وهو ما يترك باب التأويلات مفتوحًا، وسط حالة من الفضول والترقب في الأوساط الاجتماعية والإعلامية.