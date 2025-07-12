شكرا لقرائتكم خبر عن رد ناري من نشطاء على تغريدة حازب بشأن الزايدي: "تذكّر جحاف والزحف على الريق!" "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الشيخ حسين حازب وزير التعليم العالي السابق في حكومة الحوثيين الانقلابية الغير معترف بها على اعتقال القيادي الحوثي البارز محمد الزايدي بالقول : " لا وألف لا رؤوس القوم ما تهتان".

تغريدة "حازب" سرعان ما رد عليها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة للشيخ حازب اثناء قيام عبدالسلام جحاف بإجبار "حازب" ومعه مجموعة من القيادات الحزبية والسياسية على التدريب على الرماية تنفيذا لرغبة حوثية دون مراعاة لكبر سنهم.

وكتب احدهم معلقا على تغريدة "حازب" : "نذكر الشيخ حازب بصورته وجحاف يزحّفه على الريق".

وكانت نقطة أمنية تابعة للحكومة الشرعية المعترف بها اعتقلت القيادي الحوثي محمد الزايدي بمنفذ صرفيت بمحافظة المهرة شرق البلاد ، اثناء محاولته السفر الى سلطنة عمان ونتج عن عملية الاعتقال تبادلا لاطلاق النار بين الأمن ومسلحين مجهولين أودى بحياة ضابط رفيع في قوات الشرعية.