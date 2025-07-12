شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات قاصمة عسكرية مرتقبة ضد جماعة الـحوثي مشابهة لما تعرض له حـ.زب الله وإيـران والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أوضحت مصادر صحفية ان الحوثيون تلقو عبر أكثر من وسيط رسائل صارمة من واشنطن مالم يتوقفوا عن استهداف السفن في البحر الأحمر فإنهم سيتعرضون لما تعرض له حزب الله والايرانيين ..
موضحاً انه في المقابل إذا التزموا بالتهدئة سيتم العمل على استئناف بعض بنود خارطة الطريق ومن المتوقع أن تبدأ هذه التحركات والاجتماعات حول الملف اليمني الأسبوع المقبل ..
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