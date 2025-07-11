شكرا لقرائتكم خبر عن القادم يبدو قاسي ،، وتحذيرات للسكان بالابتعاد عن هذه الأماكن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب الصحفي والمحلل السياسي عبدالستار سيف الشميري الزملاء الصحفيين والإعلاميين الإبلاغ عبر كل الصفحات والإعلام للناس القريبين من الموانئ والتجمعات الحوثية الإبتعاد عنها ومغادرتها فوراً. كما طالب الشميري في رسالته بالابتعاد عن منازل الحوثيون والمنازل التي نهبوها وسكنوا فيها وبالذات في محافظة اب وحوبان تعز . اشار الشميري إلى القادم يبدوا قاسي جداً جداً في الأيام القادمة ، وقد يذهب مدنيين بذمة الحوثي ، لذلك يرجى التعميم على اكبر نطاق .



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