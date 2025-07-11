شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : احراق سيارة قاضي في صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أقدم مجهولون، على إحراق سيارة القاضي مصطفى عطيفة في حي سعوان شمال العاصمة صنعاء، في حادثة أثارت موجة استنكار واسعة بين سكان الحي، وسط اتهامات للجهات الأمنية بالتقاعس والتجاهل المتعمد.
وبحسب مصادر محلية، فقد اندلعت النيران بشكل مفاجئ في السيارة، فيما هرع الأهالي لإخماد الحريق بوسائلهم الذاتية في ظل غياب تام لأي تدخل من الجهات المعنية التابعة لسلطات الحوثيين.
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