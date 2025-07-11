شكرا لقرائتكم خبر عن يربط صنعاء بمارب...لم يلتفت إليه أحد من قبل.. مليشيا الحوثي تعلن شق طريق جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، إنجاز طريق جديد يربط بين العاصمة صنعاء، ومحافظة مارب، في ظل استمرار رفضها فتح الطريق الرئيسي المعروف.

وقال منتحل صفة "وزير النقل" في حكومة المليشيات الحوثية، التي لا يعترف بها أحد، المدعو محمد عياش قحيم أنه "تم استكمال اعمال شق وسفلتة "طريق صنعاء - نقيل شجاع وطريق حريب القراميش" المرحلة الاولى".

وزعم قحيم أن هذا الطريق الهام لم تلتفت اليه الحكومات المتعاقبة كشريان حيوي لأبناء مارب إلا في دولة المليشيات.. موضحًا أن تكلفة المشروع بلغت "مليار و200 مليون ريال بطول 13 كيلو متر"، ويربط بين نقيل شجاع حريب القراميش ـ بني حشيش صنعاء والمناطق المجاورة لها.

وترفض مليشيا الحوثي الإرهابية، فتح طريق مارب صنعاء، عبر مفرق الجوف، وتُجبر المسافرين على اللجوء للصحراء الموبوءة بالألغام وقطاع الطرق، وتصر على استبدال الطريق الرئيسي بطرق فرعية غير مناسبة لمرور الشاحنات والحافلات والمركبات الكبيرة.