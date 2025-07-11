شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماهي المفاجأة الذي عثر عليها بحوزته...واطن سعودي ومقيم يمني والتشهير بهما وإبعاد الأخير عن المملكة ومنعه من دخولها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهّرت وزارة التجارة السعودية، بمواطن ومقيم من الجنسية اليمنية بتهمة التستر.

وقال بيان رسمي، إن الوزارة السعودية شهّرت بكل من "صالح عيظه حسين الدوشان" سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية المنتهية بالرقم (XXXXXX1708) و"عبدالرحمن سيف محمد الحاج" يمني الجنسية يحمل هوية مقيم المنتهية بالرقم (XXXXXX5879) لارتكابهما جريمة التستر في تجارة العطور ومستحضرات التجميل بمدينة الرياض.

وأوضح البيان أنه ثبت تورط المواطن في تمكين المقيم من ممارسة نشاط تجاري دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي، كما ضبطت بحوزة المتستر عليه مبالغ مالية لـ 7 عملات أجنبية وسبائك ذهب وأدلة مادية تؤكد مزاولته النشاط التجاري لحسابه الخاص.

وأشار بيان وزارة التجارة السعودية، إلى ثبوت تصرف المقيم في المنشأة تصرف المالك وزيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته "مندوب مبيعات"، وإقراره منح المتستر 20% من صافي الأرباح سنويًا مقابل تستره عليه.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن التشهير بهما وتغريمهما 60 ألف ريال مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.