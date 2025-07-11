شكرا لقرائتكم خبر عن مطاردة مثيرة تنتهي بالقبض عليهما...تصرف مريب لشخصين على متن سيارة في نقطة أمنية شرقي اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبطت قوات الأمن الخاصة في مديرية تريم بوادي حضرموت (شرقي اليمن) شخصين بعد محاولتهما الفرار من نقطة تفتيش أمنية، وإطلاق النار على أفراد النقطة.

وقال بيان أمني، أن الحادثة وقعت في منطقة ثبي، عقب محاولة شخصين الفرار، وقيام أحدهما بإطلاق النار باتجاه أفراد الدورية، في تصرف وصفته الأجهزة الأمنية بأنه بلطجي ويهدد السكينة العامة.

وأوضح البيان أن مركبة من نوع "شاص" ، كانت تقل شخصين، وصلت إلى الحاجز الأمني في منطقة ثبي. وعند طلب بطاقاتهم الشخصية من قبل أفراد النقطة، رفض الراكبان التعاون وامتنعوا عن النزول من السيارة للتفتيش، ليقوم السائق لاحقاً بعبور الحاجز محاولاً الفرار.

ووفق البيان، أطلق أفراد النقطة طلقة تحذيرية في الهواء، إلا أن سائق المركبة لم يستجب للتحذير، وبادر بإطلاق النار صوب أفراد الدورية، مما استدعى ملاحقتهما حتى نقطة السويري، حيث تم إحكام السيطرة عليهما والقبض عليهما دون إصابات في صفوف القوة الأمنية.

وتم إيداع الموقوفين (م.ع.ص.ع) و (ع.ح.ص.ب) الحجز رهن الإجراءات القانونية، بحسب الإعلام الأمني لوزارة الداخلية.

وأشارت الشرطة إلى أن دوافع الجناة تعود لأعمال "بلطجة" ومحاولة تجاوز النظام، وتم إحالتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.