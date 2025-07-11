شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي يحذر من تحول نوعي تجاه الحو ثيين ويؤكد هذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المحلل السياسي فارس البيل أن هناك تحولاً كبيراً ولافتاً في تعامل الغرب والمجتمع الدولي مع مليشيا الحوثي وتهديداتها.

وأوضح البيل أن الطريقة التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع مليشيا الحوثي قد تغيرت بشكل جذري، حيث أصبح هناك حذر وجدية كبيران في التعاطي معها، وذلك على عكس السابق عندما كان خطر المليشيا يُنظر إليه على أنه محصور على اليمنيين فقط.

وأشار المحلل السياسي إلى أن هذا التحول في الموقف الدولي جاء نتيجة لتوسع الخطر الذي تمثله مليشيا الحوثي ليشمل تهديد الأمن والسلم العالميين، وليس فقط الأمن الإقليمي أو الداخلي لليمن.